İsrail askerlerinden kaçarken yüksek bir yerden düştüğü ifade edilen 7 yaşındaki Filistinli Reyyan Süleyman, kaldırıldığı Beyt Cala Devlet Hastanesi 'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Beytüllahim, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek ölen Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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