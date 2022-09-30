İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek ölen Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek ölen Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

30.09.2022 17:13
İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek ölen Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinden kaçarken yüksek bir yerden düşerek hayatını kaybeden 7 yaşındaki Filistinli Reyyan Süleyman, Batı Şeria'da son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinden kaçarken yüksek bir yerden düşerek hayatını kaybeden 7 yaşındaki Filistinli Reyyan Süleyman, Batı Şeria'da son yolculuğuna uğurlandı.

Filistinli çocuğun naaşı, yüzlerce kişi tarafından Beytüllahim kentindeki Beyt Cala Hastanesinden alınarak, Takua beldesindeki evine getirildi.

Cenaze evinde Süleyman'ın ailesi ve yakınları göz yaşlarına boğulurken, taziyeye katılanlar Filistinli çocuğun ölümünden sorumlu tuttukları İsrail askerlerine karşı sloganlar attı.

Süleyman'ın okul arkadaşları da taziye evine gelerek, sıra arkadaşlarının naaşı başında bekledi. Belde camisinde cenaze namazı kılınmasının ardından, Filistinli çocuğun cenazesi toprağa verildi.

İsrail askerlerinden kaçarken yüksek bir yerden düştüğü ifade edilen 7 yaşındaki Filistinli Reyyan Süleyman, kaldırıldığı Beyt Cala Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya sık sık baskınlar düzenlemesi bölgedeki gerginliği giderek artırıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığının raporlarına göre, İsrail güçleri yıl başından bu yana Batı Şeria'da yüzden fazla Filistinliyi öldürdü.

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Kaynak: AA

Beytüllahim, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek ölen Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek ölen Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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