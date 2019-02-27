Son Dakika Haberleri: İsrail Askerlerinden Ramallah'ta Filistinlilere Müdahale

İsrail Askerlerinden Ramallah'ta Filistinlilere Müdahale

1 saat önce

RAMALLAH (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında arbede yaşandı.

İsrail Askerlerinden Ramallah'ta Filistinlilere Müdahale, System.String[]
RAMALLAH (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinli gençler ise askerlere taşlarla karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah'ın Aşağı Ramallah Mahallesine düzenlediği baskın sırasında bölgedeki bir kreşte bulunan onlarca çocuğun atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi. Çocukların ilk tedavilerinin olay yerinde bulunan Kızılay ekipleri tarafından yapıldığı aktarıldı.

Kızılay açıklamasında ayrıca, İsrail askerlerinin çıkan olaylarda yaralananlara yardım etmeye çalışan ilk yardım ekiplerini engellediği ifade edildi.

Ramallah'a baskın düzenleyen İsrail askerleri, Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti'nin avukatı Tarık Bergusi'yi gözaltına almıştı.

İsrail askerleri "aranan kişileri" bulma bahanesiyle sık sık işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine baskınlar düzenliyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:27 Kaynak: AA

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomotiv Devi Ford, Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor Son Dakika! Konteynerden Çıkan Erkek Bacakları Olayının Detayları Belli Oldu! Cani Yeğen, Cinayeti İtiraf Etti

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Seçimler Öncesi Kritik Uyarı: Biz Tökezlersek Bayram Ederler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Damadı ve Başdanışmanı Kushner'i Kabul Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 17:46:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Askerlerinden Ramallah'ta Filistinlilere Müdahale
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]