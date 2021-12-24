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İsrail askerlerinden Şeyh Cerrah'a destek gösterisine sert müdahale - Son Dakika

İsrail askerlerinden Şeyh Cerrah'a destek gösterisine sert müdahale

24.12.2021 21:29

İşgal altındaki Doğu Kudüs"te Şeyh Cerrah Mahallesi'ne destek gösterisi düzenlendi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs"te Şeyh Cerrah Mahallesi'ne destek gösterisi düzenlendi. Onlarca Filistinli ve İsrailli gösterici ve aktivistin katıldığı gösteride Şeyh Cerrah'a destek sloganları atıldı. İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin 29 Aralık'a kadar evlerini tahliye etmeleri kararı verdiği Salim ailesinin evinin önünde toplanan aktivistlere İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Göstericilere sert müdahalede bulunan İsrail askerleri bazı aktivistleri göz altına aldı.

İsrail askerlerinden Şeyh Cerrah'a destek gösterisine sert müdahale
İsrail askerlerinden Şeyh Cerrah'a destek gösterisine sert müdahale
İsrail askerlerinden Şeyh Cerrah'a destek gösterisine sert müdahale

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Doğu Kudüs, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinden Şeyh Cerrah'a destek gösterisine sert müdahale - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail askerlerinden Şeyh Cerrah'a destek gösterisine sert müdahale - Son Dakika
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