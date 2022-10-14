İsrail askerlerine düzenlediği saldırıda vurularak yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail askerlerine düzenlediği saldırıda vurularak yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti

14.10.2022 11:08
İsrail askerlerine düzenlediği saldırıda vurularak yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Ürdün Vadisi bölgesinde eylül ayında İsrail askerlerine düzenlediği saldırıda vurularak yaralanan 17 yaşındaki Filistinli Mahir Gavadira'nın öldüğü bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Ürdün Vadisi bölgesinde eylül ayında İsrail askerlerine düzenlediği saldırıda vurularak yaralanan 17 yaşındaki Filistinli Mahir Gavadira'nın öldüğü bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Heyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'ndan Gavadira, Tel Hashomer Hastanesinde hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde Ürdün Vadisi bölgesinde İsrail askerlerini taşıyan hareket halindeki bir otobüse silahlı saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Saldırıda bir askerin ağır, 5 asker ve bir sivilin hafif yaralandığı kaydedilmişti. Saldırının ardından İsrail güçlerinin ateş açması sonucu, saldırıyı düzenleyen Mahir Gavadira ve amcasının oğlu Muhammed Velid Gavadira (22) yaralanmış, yaralı Filistinliler tutuklanarak hastaneye kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Eylül, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerlerine düzenlediği saldırıda vurularak yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerlerine düzenlediği saldırıda vurularak yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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