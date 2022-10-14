Saldırıda bir askerin ağır, 5 asker ve bir sivilin hafif yaralandığı kaydedilmişti. Saldırının ardından İsrail güçlerinin ateş açması sonucu, saldırıyı düzenleyen Mahir Gavadira ve amcasının oğlu Muhammed Velid Gavadira (22) yaralanmış, yaralı Filistinliler tutuklanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İsrail ordusu, 4 Eylül 'de yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde Ürdün Vadisi bölgesinde İsrail askerlerini taşıyan hareket halindeki bir otobüse silahlı saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Eylül, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail askerlerine düzenlediği saldırıda vurularak yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.