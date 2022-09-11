İsrail askerlerinin 6 Ağustos'ta Cenin'e düzenlediği baskın sırasında Filistinliler ile aralarında olaylar çıkmıştı. Söz konusu baskın sırasında bir Filistinli hayatını kaybetmiş, bazıları da yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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