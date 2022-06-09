Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Kızılay ekiplerinin, kentin kuzeyindeki Halhul beldesinde çıkan arbedede İsrail askerleri tarafından ayaklarından gerçek mermiyle vurulan iki kişiyi El-Ehli Hastanesi'ne naklettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da 4 Filistinli yaralandı - Son Dakika

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