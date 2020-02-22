İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 9 yaşındaki Filistinli gözünü kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 9 yaşındaki Filistinli gözünü kaybetti - Son Dakika

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 9 yaşındaki Filistinli gözünü kaybetti

6 saat önce

İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeydoğusundaki El-İsaviyye beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan 9 yaşındaki Filistinli çocuk gözünü kaybetti.

İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeydoğusundaki El-İsaviyye beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan 9 yaşındaki Filistinli çocuk gözünü kaybetti.

Vadi Hilva Bilgi Merkezi tarafından yayınlanan video kaydında konuşan Malik İsa'nın (9) babası, "Oğlumun aldığı yara ölümcüldü. Hayatı kurtuldu ama sol gözünü kaybetti." ifadelerini kullandı.

Oğlunun başından yaralandığını hatırlatan baba İsa, yarasının iyileşmeye başladığını ancak sol gözünün bir daha göremeyeceğini söyledi.

İsrail askerleri, 15 Şubat Cumartesi günü İsaviyye beldesine baskın düzenlemiş, Filistinliler de taş atarak baskına engel olmaya çalışmıştı. Filistinli Malik İsa da söz konusu arbede sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanmıştı.

İsrail askerleri, 27 Haziran 2019'da Filistinli Muhammed Semir Ubeyd'i (20) yakın mesafeden açtığı ateş sonucu katletmesinden bu yana İsaviyye beldesine aralıklarla baskın düzenliyor ve bazı Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 9 yaşındaki Filistinli gözünü kaybetti

İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalyanlardan şok iddia: Adem Ljajic koronavirüs şüphesiyle kadroya alınmadı
Esenyurt'ta yaraladıkları kişiyi otomobilin bagajına koyup kaçtılar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir erkek cesedi bulundu Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 20:32:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 9 yaşındaki Filistinli gözünü kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]