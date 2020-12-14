İsrail askerlerinin Batı Şeria'da açtığı ateşte 2 Filistinli yaralandı - Son Dakika

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da açtığı ateşte 2 Filistinli yaralandı

14.12.2020 00:17
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da açtığı ateşte 2 Filistinli yaralandı, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Tulkerm'e bağlı Şuveyke Mahallesi'ne akşam saatlerinde baskın düzenlediği, kendilerine karşılık veren Filistinlileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, açılan ateş sonucu 15 ve 18 yaşlarında 2 kişinin yaralandığı, bir kişinin ise boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi. Yaralıların, Tulkerm Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

Askeri noktadan geçen Filistinli gözaltına alındı

Öte yandan İsrail askerleri, Nablus kentindeki askeri noktadan geçtiği sırada bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Cenin'deki Filistinli Esirler Heyeti Müdürü Muntasır Semmur, Filistin haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, Arraba beldesi sakinlerinden bir gencin, Nablus kentinin güneyindeki bir askeri kontrol noktasından geçtiği sırada İsrail askerlerince gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Haberde konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin Batı Şeria'da açtığı ateşte 2 Filistinli yaralandı - Son Dakika


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