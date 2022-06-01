İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli kadın gazeteci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli kadın gazeteci son yolculuğuna uğurlandı

01.06.2022 16:38
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli kadın gazeteci son yolculuğuna uğurlandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentinde bu sabah İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli gazeteci Gufran Verasine, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentinde bu sabah İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli gazeteci Gufran Verasine, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.

El-Halil Devlet Hastanesi'nden alınan Verasine'nin naaşı, defnedilmek üzere kentin kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı'na getirildi.

Yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreninde, İsrail karşıtı sloganlar atıldı, Filistinli direnişçilerce havaya ateş açıldı.

Bugün Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Verasine'nin, "El-Halil'in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı yakınlarında işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu" belirtilmişti.

Açıklamada, merminin Filistinli kadının göğsüne soldan girerek sağ taraftan çıktığı kaydedilmişti.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, genç kadının "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu" ileri sürmüştü.

Filistinli yerel kaynaklar, Verasine'nin, el-Halil Üniversitesi'nin Gazetecilik Bölümü'nden mezun olduğunu ve yerel basın için çalıştığını aktarmıştı.

Verasine'nin öldürülmesi, Filistinli siyasiler ve sivil toplumdan tepki toplarken, 11 Mayıs'ta İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine benzetilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusu yıl başından bu yana, Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi'nde 11'i 18 yaş altında çocuk ve 5'i kadın olmak üzere 59 Filistinliyi öldürdü.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli kadın gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli kadın gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli kadın gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli kadın gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli kadın gazeteci son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli kadın gazeteci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli kadın gazeteci son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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