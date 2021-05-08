İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Harub'un Batı Şeria'nın Beytullahim kentindeki Beyt Cala Devlet Hastanesi 'nden alınan naaşı, beldede bulunan bir halı sahada kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

İsrail'in, naaşını vefatından 5 gün sonra teslim ettiği Filistinli şehit kadın için dün gece Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Husan Beldesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İsrail askerlerinin geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria 'da şehit ettiği 60 yaşındaki Filistinli Rihab Harub'ın cenazesi toprağa verildi.

Son Dakika › Güncel › İsrail askerlerinin Batı Şeria'da şehit ettiği Filistinli kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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