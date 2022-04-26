İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında ağır yaralanan Filistinli gencin hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Eriha yakınlarındaki Ukbet Cebr Kampı'nda çıkan olaylarda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan Ahmed İbrahim Uveydat'ın hastaneye kaldırıldığı, ancak 20 yaşındaki Filistinlinin kurtarılamadığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin Eriha kenti yakınlarındaki Ukbet Cebr Kampı'na düzenlediği baskında, Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında olaylar çıkmıştı. Askerlerin kalabalığa karşı gerçek ve plastik mermi kullandığı aktarılmıştı.

Birleşmiş Milletlerin açıkladığı verilere göre, İsrail ve Filistin coğrafyasında gerilim ve şiddetin arttığı son dönemde İsrail askerlerinin ateşinde 4'ü çocuk 23 Filistinli hayatını kaybetti.