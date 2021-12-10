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İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde bir Filistinli ağır yaralandı - Son Dakika

İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde bir Filistinli ağır yaralandı

10.12.2021 17:25
İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde bir Filistinli ağır yaralandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti kırsalında düzenlenen Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteriye müdahalesinde Filistinli bir gencin ağır yaralandığı belirtildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti kırsalında düzenlenen Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteriye müdahalesinde Filistinli bir gencin ağır yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nablus kırsalındaki olaylarda ağır yaralanan Filistinli gencin kentteki Rafediya Devlet Hastanesine nakledildiği belirtildi.

Öte yandan Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'a bağlı Beyta'da eylem yapan göstericilere müdahale ettiğini ve 20'li yaşlardaki Filistinli bir gencin kafasından gerçek mermiyle vurularak ağır yaralandığını kaydetti.

Batı Şeria'nın çeşitli beldelerinde her hafta İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa planları için Filistinlilere ait arazilere el koyması protesto ediliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde bir Filistinli ağır yaralandı
İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde bir Filistinli ağır yaralandı
İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde bir Filistinli ağır yaralandı
İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde bir Filistinli ağır yaralandı
İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde bir Filistinli ağır yaralandı

Batı Şeria, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde bir Filistinli ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde bir Filistinli ağır yaralandı - Son Dakika
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