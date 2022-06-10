İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki protestolara müdahalesinde 11 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki protestolara müdahalesinde 11 Filistinli yaralandı

10.06.2022 18:45
İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki protestolara müdahalesinde 11 Filistinli yaralandı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale ederek 11 kişiyi yaraladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale ederek 11 kişiyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Mesafir Yatta, Nablus kentine bağlı Beyta, Beyt Decin ile Kalkilya'ya bağlı Kefr Kadum bölgelerinde Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protestolar düzenledi.

İsrail askerleri, protestolara kauçuk kaplı mermi ve gaz bombalarıyla müdahale ederken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki protestolara müdahalesinde 11 kişinin kauçuk kaplı mermi ile yaralandığı, 82 kişinin de gaz bombasından etkilendiği belirtildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki protestolara müdahalesinde 11 Filistinli yaralandı - Son Dakika

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