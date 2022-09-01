İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli gencin cenazesine yüzlerce kişi katıldı - Son Dakika
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İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli gencin cenazesine yüzlerce kişi katıldı

01.09.2022 15:50
İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli gencin cenazesine yüzlerce kişi katıldı

İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentine düzenlediği baskında ateş açarak öldürdüğü Filistinli Veyzen Affane (26), yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentine düzenlediği baskında ateş açarak öldürdüğü Filistinli Veyzen Affane (26), yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Affane'nin naaşı Ramallah'taki Filistin Sağlık Kompleksi'nden alınarak ailesinin yaşadığı Kalendiye Mülteci Kampı'na getirildi.

Filistinli genç için düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Törende Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, İsrail işgalinin aleyhine sloganlar attı. Filistinli bazı silahlı gruplar da havaya ateş açtı.

Affane'nin naaşı, törenin ardından Kalendiye Mülteci Kampı'ndaki mezarlığa defnedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin bu sabah Nablus'taki Ayn Mülteci Kampı ile El-Bire kentine düzenlediği baskınlarda gerçek mermiyle vurulan Veyzen Affane (26 ) ile Samir Halid (25) hayatını kaybetmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ve İsrail askerleri arasında olaylar çıkıyor. İsrail askerlerinin, gerçek mermiyle ateş açması sonucu Filistin tarafında can kayıpları yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli yaralandı.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli gencin cenazesine yüzlerce kişi katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli gencin cenazesine yüzlerce kişi katıldı - Son Dakika
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