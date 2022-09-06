İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

06.09.2022 06:36
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin Filistin'in Batı Şeria bölgesine bağlı Cenin kentinde Filistinlilere ateş açması sonucu bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin Filistin'in Batı Şeria bölgesine bağlı Cenin kentinde Filistinlilere ateş açması sonucu bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın haberine göre, Cenin kentindeki devlet hastanesinin müdürü Visam Bekr, "İşgalci İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu Muhammed Musa Sebaine (29) adlı genç hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 7 kişi de yaralandı." dedi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine, çok sayıda İsrail askerinin sabaha karşı birkaç koldan kente baskın düzenlediğini, ardından bir binayı ablukaya aldığını söyledi.

Onlarca Filistinlinin baskını engellemek için taş attığı, İsrail askerlerinin de gençlere gerçek ve plastik mermilerle cevap verdiği ifade edildi. Çıkan çatışmada bazı Filistinlilerin de İsrail askerlerine karşı silah kullandığı belirtildi.

İsrail askerleri, baskın yaptıkları bölgede Filistinli Raad Hazım'e ait evi patlayıcılarla yıktı.

Raad Hazım, 7 Nisan 2022'de Tel Aviv'de 3 İsrailliyi öldürmüş, 10 kişiyi de yaralamıştı.

İsrail yönetimi, İsraillilere karşı saldırı düzenleyen Filistinlileri, evlerini yıkarak cezalandırıyor.

YORUMLAR
500
Gazeteci Ebu Akile'nin ailesi, İsrail ordusunun raporuna tepki gösterdi Açıklaması Gazeteci Ebu Akile'nin ailesi, İsrail ordusunun raporuna tepki gösterdi Açıklaması İsrail: Gazeteci Ebu Akile'nin 'yanlışlıkla' İsrail ateşiyle öldürülmüş olma olasılığı yüksek İsrail: Gazeteci Ebu Akile'nin 'yanlışlıkla' İsrail ateşiyle öldürülmüş olma olasılığı yüksek
Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Gaziantep FK kalecisi Günay'ın Galatasaray'ın golü sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
00:24 Araç sahiplerine çifte darbe! Benzine ve motorine zam geldi
00:21 Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş hakkında yeni gelişme! Gözaltı süresi uzatıldı
00:10 Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan transfer sözleri: Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmeler sürüyor
23:40 Galatasaray eksik kaldığı maçı kazandı! Güntekin Onay, Gaziantep FK hocası Erol Bulut'u eleştirdi
23:07 Gişelerdeki beton bariyere çarpan araç 4 kişiye mezar oldu
23:05 Galatasaray ilk yarıda 10 kişi kaldığı mücadelede Gaziantep FK'yi uzatmada devirdi
22:24 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları Galatasaraylıları çıldırttı
22:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan icralık borcu olan vatandaşlara müjde verdi
21:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yılbaşından sonra hızlı bir şekilde düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 06:36:36. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement