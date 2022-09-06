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Filistinli Raad Hazim evinin yıkım işleminden ve patlatılmasından detay görüntüler CENİN - İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria 'nın Cenin kentinde Filistinlilere ait iki evi yıktığı bildirildi. İsrail askerleri, bir apartmana baskın düzenleyerek, Nisan ayındaki Tel Aviv saldırısından sorumlu tuttuğu Filistinli Raad Hazem'in ailesinin yaşadığı evi yıktı. Raad Hazem, Tel Aviv saldırısından birkaç saat sonra İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini yıktı - Son Dakika

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