İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini yıktı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini yıktı

06.09.2022 10:01

İsrail askerlerinin Filistinli şehit Raad Hazim'in evine baskın düzenlemesi Filistinli Raad Hazim evinin yıkım işleminden ve patlatılmasından detay görüntüler CENİN - İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilere ait iki evi yıktığı bildirildi.

İsrail askerlerinin Filistinli şehit Raad Hazim'in evine baskın düzenlemesi

Filistinli Raad Hazim evinin yıkım işleminden ve patlatılmasından detay görüntüler CENİN - İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilere ait iki evi yıktığı bildirildi. İsrail askerleri, bir apartmana baskın düzenleyerek, Nisan ayındaki Tel Aviv saldırısından sorumlu tuttuğu Filistinli Raad Hazem'in ailesinin yaşadığı evi yıktı. Raad Hazem, Tel Aviv saldırısından birkaç saat sonra İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini yıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini yıktı - Son Dakika
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