İsrail Askerlerinin Gazze'de Yaraladığı Filistinlilerin Sayısı 19'a Yükseldi
56 dakika önce
İsrail askerlerinin, Gazze'deki barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinlilerin sayısı 19'a çıktı.
İsrail
askerlerinin, Gazze
'deki barışçıl "Büyük Dönüş
Yürüyüşü" sırasında açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinlilerin sayısı 19'a çıktı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı
tarafından yapılan yazılı açıklamada, yürüyüşe katılan 7 vatandaşın daha işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı ifade edildi.
Yaralılardan birinin kafasına isabet eden kurşun nedeniyle durumunun ağır olduğu belirtildi.
Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada yaralı sayısının 12 olduğu kaydedilmişti.
Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi
'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:21 Kaynak: AA
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