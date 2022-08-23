İsrail askerlerinin 9 Ağustos'ta kente düzenlediği baskın sırasında yaraladığı Muhammed el-Arayşi isimli gencin hastaneye ilk getirildiğinde durumunun kritik olduğunu ve birkaç kez ameliyat edildiğini belirten hastane kaynakları, gencin bugün vefat ettiğini aktardı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail askerlerinin Nablus'ta yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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