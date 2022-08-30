İsrail askerleri, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail askerleri, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

30.08.2022 13:40
İsrail askerleri, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi çeşitli suçlamalarla gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi çeşitli suçlamalarla gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerleri, bugün Batı Şeria'da Nablus'a bağlı Ruceyb bölgesinde bir evi bu sabah saatlerinde kuşattı. İsrail güçleri ve evdeki Filistinli silahlı kişiler arasında saatler süren çatışma yaşandı.

İsrail güçleri, eve patlayıcılarla müdahale ettikten sonra içerideki 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, evde gözaltına alınan kişilerin geçen haftalarda Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimcinin aracına ateş açmak suçlamasıyla aranan kişiler olduğunu öne sürdü.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ruceyb bölgesinde İsrail güçleri ve bölge halkıyla çıkan olaylarda 4 Filistinli, İsrail askerlerin gerçek mermileriyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail Ordusu Sözcülüğü ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria genelindeki beldelerde farklı suçlamalarla aranan 12 şüpheliyi gözaltına aldığını, baskınlarda birtakım silah ve patlayıcıların ele geçirildiğini duyurdu.

Açıklamada, Batı Şeria'da baskın düzenlenen bölgelerde Filistinlilerle olaylar çıktığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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Batı Şeria'da iki Yahudi yerleşimci yaralandı Batı Şeria'da iki Yahudi yerleşimci yaralandı Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci, Filistinli bir çocuğu yaraladı Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci, Filistinli bir çocuğu yaraladı
Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İsrail askerleri, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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