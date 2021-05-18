İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti

18.05.2021 17:53
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, System.String[]

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, Gazze Şeridi'ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, Gazze Şeridi'ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinliler, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde bulunan Beit-İl İsrail kontrol noktası yakınlarında Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenledi.

İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'ın kuzeyinde yaşanan olaylarda bir Filistinlinin İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerince vurulan 25 yaşındaki Muhammed İshak Hamid'in ağır yaralı olarak Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezine getirildiği ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Böylece İsrail güçlerinin 7 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde hayatını kaybeden Filistinli sayısı 25'e yükseldi.

2 İsrail askeri yaralandı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'ın kuzeyindeki Beit-İl çevresinde yaşanan olaylarda 2 İsrail askerinin göstericiler tarafından açılan ateş sonucu yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, askerlerin ayaklarından vurulduğu ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Batı Şeria'da gösteriler devam ediyor

Filistinliler, Ramallah'ın yanı sıra Batı Şeria'nın Nablus, Cenin, El-Halil ve Beytullahim kentlerinin çevresindeki İsrail kontrol noktaları yakınlarında Gazze Şeridi'ne destek gösterileri düzenlemeye devam ediyor.

İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulunuyor. Filistinliler de yollarda araç lastikleri yakarak taşlarla karşılık veriyor.

?- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1442 kişi yaralandı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika


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