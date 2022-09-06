İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

06.09.2022 13:36
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi öldürdüğü, 22 kişiyi yaraladığı bildirildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi öldürdüğü, 22 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekr, "İşgalci İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu Muhammed Musa Sebaine adlı genç hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 7 kişi de yaralandı." dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin Cenin kentine yönelik baskını sonucu 29 yaşındaki Sebaine'nin öldürüldüğü ve 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine, çok sayıda İsrail askerinin sabaha karşı birkaç koldan kente baskın düzenlediğini, ardından bir binayı ablukaya aldığını söyledi.

Onlarca Filistinlinin baskını engellemek için taş attığı, İsrail askerlerinin de gençlere gerçek ve plastik mermilerle cevap verdiği ifade edildi. Çıkan çatışmada bazı Filistinlilerin de İsrail askerlerine karşı silah kullandığı belirtildi.

İsrail askerleri, baskın yaptıkları bölgede Filistinli Raad Hazım'e ait evi patlayıcılarla yıktı.

Raad Hazım, 7 Nisan 2022'de Tel Aviv'de 3 İsrailliyi öldürmüş, 10 kişiyi de yaralamıştı.

İsrail yönetimi, İsraillilere karşı saldırı düzenleyen Filistinlileri, evlerini yıkarak cezalandırıyor.

Ramallah'ta düzenlenen baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı

Öte yandan İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir eve düzenlediği baskınla Filistinli bir genci gözaltına aldı.

Baskına uğrayan evin sahibi Mahmed Nahle, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin küçük oğlu Eyhem'i gözaltına almak üzere evine baskın düzenlediğini söyledi.

Evin 2 saat boyunca kuşatmaya alındığını aktaran Nahle, baskın sırasında oğlu Eyhem'in evde olmadığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Baskın yapan İsrail güçleri, evime ateş açarak zarar verdi ve küçük oğlum Eyhem'in teslim olması için büyük oğlum Mecd'i gözaltına aldı."

Haber ajansı WAFA ise Batı Şeria'nın orta kesimlerinde İsrail askerlerinin düzenlediği baskınlarda 6 Filistinlinin yaralandığını, 4 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Bu arada Avrupa Birliği Kudüs Ofisi Basın Sorumlusu Şadi Osman, Filistin Radyosu'na yaptığı açıklamada, İsrail baskınlarını "tansiyonu yükseltme girişimi" olarak nitelendirdi.

İsrail'in baskınlarına son vermesi çağrısında bulunan Osman, İsrail'in uyması gereken anlaşmalar olduğuna işaret etti.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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