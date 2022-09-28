İsrail askerlerinin Cenin'de öldürdüğü Filistinlilere cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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İsrail askerlerinin Cenin'de öldürdüğü Filistinlilere cenaze töreni düzenlendi

28.09.2022 19:02

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü 4 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü 4 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

Abdulfethi Hazım, Muhammed Mahmud Elvene, Ahmed Nazmi Alavene ve Muhammed Ebu Naise'nin naaşları Cenin kentindeki Halil Süleyman Devlet Hastanesi'nden alındı.

Cenaze konvoyuna katılan yüzlerce kişi, Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail saldırılarına tepki gösterdikleri sloganlar attı.

Filistinlilerin cenazesi, kılınan namazın ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

Ne olmuştu?

Filistin Sağlık Bakanlığı bugün İsrail askerlerinin Cenin'de 4 Filistinliyi vurarak öldürdüğünü, 44 Filistinliyi de yaraladığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ve İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

Filistinli silahlı direniş gruplarının yoğun biçimde bulunduğu kuzeydeki Cenin Mülteci Kampı, İsrail askerlerinin baskınları sırasında zaman zaman silahlı çatışmalara sahne oluyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin Cenin'de öldürdüğü Filistinlilere cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerlerinin Cenin'de öldürdüğü Filistinlilere cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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