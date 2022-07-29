İsrail ordusu, Batı Şeria'da üç Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da seyir halindeki aracı hedef alması sonucu biri ağır 3 Filistinli yaralandı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinin kuzeyindeki Havara beldesinde Filistinlilere ait aracı hedef alması sonucu yaralanan 3 kişiden ikisinin Rafidiya Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi.
Vurulan kişilerin kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, İsrail güçlerinin, durumu kritik olan üçüncü yaralıyı serbest bırakmayı reddettiği kaydedildi.
İsrail resmi makamlarından olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken insan hakları örgütleri, İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.
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