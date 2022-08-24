İsrail askerleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail askerleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

24.08.2022 10:20
İsrail askerleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskında 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskında 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Nablus, merkezdeki Ramallah ve güneydeki El-Halil ile Beytüllahim kentlerinin çeşitli noktalarına baskınlar düzenledi.

Cenin kentinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktığı, İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve gerçek mermiyle müdahale ettiği belirtildi. İsrail ordusu, Cenin'de "terör faaliyetleri" şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Filistin ilk yardım ekipleri, bölgede çok sayıda kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

İsrail ordusu, Batı Şeria geneline düzenlediği baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldığını, bazı noktalarda yapılan aramalarda silah ve patlayıcılar ele geçirildiğini açıkladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

YORUMLAR
500
Filistin yönetimi: Filistinlilerin İsrail'in Ramon Havalimanı'nı kullanmasını kabul etmiyoruz Filistin yönetimi: Filistinlilerin İsrail'in Ramon Havalimanı'nı kullanmasını kabul etmiyoruz İsrail, bir yıl önce öldürdüğü Filistinli kadının cenazesini ailesine teslim etti İsrail, bir yıl önce öldürdüğü Filistinli kadının cenazesini ailesine teslim etti
Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:01 MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde, tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
09:51 Bakanlık, SGK'daki yolsuzluk iddiaları sonrası suç duyurusunda bulunmuştu! Soruşturma başlatıldı
09:53 CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya: Ülkeyi uyuşturucu ve yabancı cennetine çevirdiği için gençleri koruyamıyor ve gençlik festivallerini iptal ettiriyor
09:51 Otoyolda refüje çarpan lüks otomobil karı kocaya mezar oldu! İki çocuk ise yaralı kurtuldu
09:43 Motorine büyük zam geliyor! Litre fiyatı 26 liraya dayanacak
09:33 Fenerbahçe, Max Meyer'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu
09:28 Güzel golfçü Paige Spiranac'tan ilginç hamle! Kendi kokusuyla satışa çıkardığı havlu yok satıyor
09:18 "Kadınlar ve erkekler birlikte eğlenemez" diyen eski Kabe imamına 10 yıl hapis cezası verildi
09:18 MasterChef Türkiye'nin ilk eleme adayları belli oldu! Gözyaşlarına boğuldu
09:16 Türkiye'nin harekatına karşı çıkan ABD'den ikiyüzlülük! Suriye'deki hedeflere saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 10:20:53. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement