İsrail askerleri Cenin'de bir Filistinliyi öldürdü, 9 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail askerleri Cenin'de bir Filistinliyi öldürdü, 9 kişiyi yaraladı

28.09.2022 10:36
İsrail askerleri Cenin'de bir Filistinliyi öldürdü, 9 kişiyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti, 2'si ağır 9 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti, 2'si ağır 9 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskında bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin ateşinde 9 Filistinlinin de gerçek mermiyle yaralandığı aktarıldı. Göğsünden vurulan iki yaralının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamadaysa, askerlerin Cenin'de bir "operasyon" yürüttüğü ifade edildi ancak başka detay verilmedi. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'nda bir evi kuşattığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ve İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

Filistinli silahlı direniş gruplarının yoğun biçimde bulunduğu kuzeydeki Cenin Mülteci Kampı, İsrail askerlerinin baskınları sırasında zaman zaman silahlı çatışmalara sahne oluyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Cenin'de bir Filistinliyi öldürdü, 9 kişiyi yaraladı - Son Dakika

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