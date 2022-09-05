İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

05.09.2022 15:28
İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya baskını sırasında gerçek mermiyle vurularak hayatını kaybeden Muhammed Zekarine'nin cenazesi, binlerce Filistinlinin katılımıyla toprağa verildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya baskını sırasında gerçek mermiyle vurularak hayatını kaybeden Muhammed Zekarine'nin cenazesi, binlerce Filistinlinin katılımıyla toprağa verildi.

Batı Şeria'nın Cenin şehrinde bulunan Al Razi Hastanesinden alınan 19 yaşındaki Zekarine'nin cenazesi, memleketi Kubbatiye beldesine getirildi.

İslami Cihad Hareketi yaptığı yazılı açıklamada, Zekarine'nin İslami Cihad mensubu olduğunu belirterek taziyelerini sundu.

Ne olmuştu?

Filistin medyasında yayımlanan haberlere göre, Kubbatiye beldesi ve Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına baskın düzenleyen İsrail askerleri ile bölge sakinleri arasında sabah saatlerinde olaylar çıktı.

İsrail askerleri, taş atan Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Zekarine hayatını kaybederken, bir Filistinli gencin de yaralandığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

YORUMLAR
500
İsrail, yabancıların Batı Şeria'ya girişlerine kısıtlama planını hayata geçirmeye hazırlanıyor İsrail, yabancıların Batı Şeria'ya girişlerine kısıtlama planını hayata geçirmeye hazırlanıyor İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü
Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:33:31. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement