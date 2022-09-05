Filistin medyasında yayımlanan haberlere göre, Kubbatiye beldesi ve Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına baskın düzenleyen İsrail askerleri ile bölge sakinleri arasında sabah saatlerinde olaylar çıktı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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