İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü

05.09.2022 10:00
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi öldürdüğü, birini yaraladığı bildirildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi öldürdüğü, birini yaraladığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Kubbatiye beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin baskın sırasında gerçek mermiyle vurduğu 19 yaşındaki Muhammed Zekarine hayatını kaybetti.

Açıklamada, Zekarine'nin vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden kurşun yaralarıyla hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Cenin'deki İbn-i Sina Hastanesi Müdürü Cani Ebu Cuha AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan 22 yaşındaki Filistinli bir gencin de hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

Filistin medyasında yayımlanan haberlere göre, Kubbatiye beldesi ve Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına baskın düzenleyen İsrail askerleri ile bölge sakinleri arasında olaylar çıktı.

İsrail askerleri, taş atan Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü - Son Dakika
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