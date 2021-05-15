İsrail askerlerinin Lübnan sınırındaki gösteriye müdahalesinde 1 kişi yaralandı - Son Dakika

İsrail askerlerinin, Lübnan sınırında Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılara tepki için düzenlenen gösteriye müdahalesinde 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan sınırındaki Kafar Kela köyü yakınlarında yüzlerce Filistinlinin katılımıyla düzenlenen gösteride, sınırı aşmak isteyenlere İsrail askerleri müdahale etti.

Göstericiler, bölgedeki güvenlik kameralarını kullanılamaz hale getirirken, sınırı aşma girişiminde bulundu. İsrail askerilerinin göstericilere müdahalesinde 1 kişi plastik mermiyle başından yaralandı.

Lübnan ordusunun aldığı önlemlere rağmen göstericileri engellemekte zorlandığı görüldü.

İsrail'in Lübnan sınırındaki gösterilerde dün 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 40'ı çocuk, 140 Filistinli hayatını kaybetti.