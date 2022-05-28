BEYTULLAHİM - İsrail askerlerinin öldürdüğü 15 yaşındaki Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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BEYTULLAHİM - İsrail askerlerinin öldürdüğü 15 yaşındaki Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

28.05.2022 17:11

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde çıkan olaylarda açtığı ateşte sırtından ve boynundan vurarak öldürdüğü Filistinli Zeyd Muhammed Said Ganim'in (15) cenazesi toprağa verildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde çıkan olaylarda açtığı ateşte sırtından ve boynundan vurarak öldürdüğü Filistinli Zeyd Muhammed Said Ganim'in (15) cenazesi toprağa verildi.

Konvoy eşliğinde Beyt Cala'daki El-Huseyin Devlet Hastanesinden alınan Ganim'in naaşı, doğduğu belde olan El-Hadar'a getirildi.

Yüzlerce Filistinlinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Ganim'in cenazesi belde mezarlığında defnedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Beytullahim kentinin güneyindeki El-Hadar beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sırtından ve boynundan vurularak ağır yaralanan 15 yaşındaki Ganim'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurmuştu.

Başbakan Muhammed Iştiyye ve Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin Filistinli çocuğu öldürmesine tepki göstermişti.

Iştiyye, yaptığı yazılı açıklamada, 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesinin, "terör eylemi" olduğunu ifade ederek, "İsrail askerlerinin, öldürme kastıyla Filistinli çocukların vücutlarının üst kısımlarını hedef almaya devam ettiğine" dikkati çekmişti.

BEYTULLAHİM - İsrail askerlerinin öldürdüğü 15 yaşındaki Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
BEYTULLAHİM - İsrail askerlerinin öldürdüğü 15 yaşındaki Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
BEYTULLAHİM - İsrail askerlerinin öldürdüğü 15 yaşındaki Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
BEYTULLAHİM - İsrail askerlerinin öldürdüğü 15 yaşındaki Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

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Filistin'den İsrail askerlerinin Filistinli çocuğu öldürmesine tepki Filistin'den İsrail askerlerinin Filistinli çocuğu öldürmesine tepki BEYTÜLLAHİM - İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocuğun cenaze töreni BEYTÜLLAHİM - İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocuğun cenaze töreni
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BEYTULLAHİM - İsrail askerlerinin öldürdüğü 15 yaşındaki Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYTULLAHİM - İsrail askerlerinin öldürdüğü 15 yaşındaki Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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