İsrail askerlerinin öldürdüğü 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İsrail askerlerinin öldürdüğü 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

17.06.2022 15:59

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında öldürdüğü 3 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında öldürdüğü 3 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi.

Filistinli gençler Bera Lehluh, Leys Ebu Surur ve Yusuf Salah'ın naaşları Halil Süleyman Devlet Hastanesinden alınarak Büyük Cenin Mescidi'ne getirildi.

Burada yüzlerce Filistinli tarafından kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybedenler Cenin'de toprağa verildi.

Cenazeye katılanlar Filistin bayrağı ve siyasi grupların flamalarını taşırken İsrail saldırılarını kınayan sloganlar attı.

Filistinliler attığı sloganlarda aynı zamanda İsrail'in işlediği suçlara yanıt verilmesini talep etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı günün erken saatlerinde, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin öldürdüğü 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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