Kanlar içinde yatarken bulundu, "Ne oldu?" sorusuna verdiği yanıt olaydan daha ilginç

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batı Şeria'da İsrail güçlerince vurularak öldürülen Filistinli çocuğun cenazesi - Son Dakika

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