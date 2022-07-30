Batı Şeria'da İsrail güçlerince vurularak öldürülen Filistinli çocuğun cenazesi - Son Dakika
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Batı Şeria'da İsrail güçlerince vurularak öldürülen Filistinli çocuğun cenazesi

30.07.2022 15:50

İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli Emced Neşet Ebu Alya'nın cenaze töreni Aile yakınlarının üzüntüsü Sloganlar atılarak cenazenin defnedilmeye götürülmesi Cenazeden detaylar RAMALLAH - İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Ramallah kenti doğusundaki Mugayyir beldesinde düzenlenen...

İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli Emced Neşet Ebu Alya'nın cenaze töreni

Aile yakınlarının üzüntüsü

Sloganlar atılarak cenazenin defnedilmeye götürülmesi

Cenazeden detaylar RAMALLAH - İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Ramallah kenti doğusundaki Mugayyir beldesinde düzenlenen gösteriye müdahalesinde göğsünden vurarak öldürdüğü 16 yaşındaki Filistinli Emced Neşet Ebu Alya için cenaze töreni düzenlendi.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da İsrail güçlerince vurularak öldürülen Filistinli çocuğun cenazesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batı Şeria'da İsrail güçlerince vurularak öldürülen Filistinli çocuğun cenazesi - Son Dakika
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