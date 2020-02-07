İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli polisin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli polisin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli polisin cenazesi toprağa verildi

6 saat önce

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında şehit olan Filistin polisi Tarık Bedvan son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli polisin cenazesi toprağa verildi, System.String[]

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında şehit olan Filistin polisi Tarık Bedvan son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis için Cenin yakınlarındaki Kalkiliya kentine bağlı Azun beldesinde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Beldedeki camide kılınan cenaze namazının ardından Bedvan'ın naaşı bölge mezarlığında dualarla defnedildi.

Bedvan'ın çalışma arkadaşlarının da katıldığı cenaze töreni, İsrail karşıtı slogan ve tekbirlerle sona erdi.

Filistin polisinden dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında bölgedeki polis merkezinde görev başında olan Bedvan'ın şehit edildiği belirtilmişti.

Cenin'de 2 şehit

İsrail askerleri, bir Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Filistinli Ahmed Cemal Kanba'nın evini yıkma amacıyla dün sabah saatlerinde Cenin'e baskın düzenlemişti.

Filistinli gençler baskına tepki gösterirken, askerlerin açtığı ateşte 19 yaşındaki Yezen Munzir Ebu Tabih de şehit olmuştu.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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