Son Dakika Haberleri: İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli çocuk toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli çocuk toprağa verildi

32 dakika önce

Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak için Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalıştığı sırda İsrail askerlerince vurularak şehit edilen Abdullah Gays (16) son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli çocuk toprağa verildi, System.String[]
Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak için Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalıştığı sırda İsrail askerlerince vurularak şehit edilen Abdullah Gays (16) son yolculuğuna uğurlandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.
Gays'ın naaşı, El-Hüseyin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından kentteki Şehitler Mezarlığına defnedildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün Batı Şeria'nın güneyinde Ayrım Duvarı'nı geçmek isteyen biri 16 diğeri 21 yaşındaki iki Filistinliye İsrail güçlerince ateş açıldığını duyurmuştu.
İsrail güçleri tarafından vurulan 16 yaşındaki Abdullah Gays şehit olurken, karnından yaralanan diğer gencin ise ameliyat edildiği açıklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:34 Kaynak: AA
Aksa, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail, Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalışan Filistinli çocuğu şehit etti İlçe halkı yağmur duasına çıktı Ev hapsindeyken öldürülen iş adamının eşinden dikkat çeken sözler Brexit, Cameron'dan sonra May'i de yedi! İngiltere'de bilişim sektöründe açık artabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 19:06:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli çocuk toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]