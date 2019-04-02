İsrail Askerlerinin Şehit Ettiği Filistinlinin Cenaze Töreni
1 saat önce
İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampına baskın düzenleyen İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli Ali Advan için cenaze töreni düzenlendi.
İşgal altındaki Kudüs
'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampına baskın düzenleyen İsrail
askerlerinin şehit ettiği Filistinli Ali Advan için cenaze töreni düzenlendi. Ali Advan'ın yakınları, üzüntü yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:44 Kaynak: AA
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