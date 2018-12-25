Son Dakika Haberleri: İsrail Askerlerinin Şehit Ettiği Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

İsrail Askerlerinin Şehit Ettiği Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

İşgal altındaki Batı Şeria'da geçen hafta aracıyla seyir halindeyken İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit edilen Kasım Muhammed el-Abbasi (17) için Kudüs'te cenaze töreni düzenlendi.

İsrail Askerlerinin Şehit Ettiği Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
İşgal altındaki Batı Şeria'da geçen hafta aracıyla seyir halindeyken İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit edilen Kasım Muhammed el-Abbasi (17) için Kudüs'te cenaze töreni düzenlendi.

Abbasi'nin naaşı, Mescid-i Aksa'da yatsı namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kudüs'teki "Bab el-Esbat" mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.

Ramallah kentine bağlı El-Bire bölgesi girişinde, 20 Aralık'ta aracıyla seyir halindeyken İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit olan Abbasi'nin ailesi, otopsi yapılması talebinde bulunmuştu. Aile, oğullarının ölümüne neden olan olayın araştırılmasını istemişti.

Yafa kentindeki Ebu Kebir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda "Abbasi'nin ölüm nedeninin, sırtına isabet eden kurşunun atar damarları ve akciğeri parçalaması" olduğu belirtilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde askerlerin, kontrol noktasında şüphelendikleri bir Filistinliyi gözaltına almaya çalıştıkları sırada vücudunun üst kısmından vurdukları ve bu kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:11 Kaynak: AA

Kudüs, İsrail, Güncel
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