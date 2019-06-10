Son Dakika Haberleri: İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli sağlık görevlisi hayatını kaybetti
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İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli sağlık görevlisi hayatını kaybetti

8 saat önce

– Filistin'de yapılan İsrail işgaline karşı direnişin sembollerinden olan Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yaralanan sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli sağlık görevlisi hayatını kaybetti, System.String[]
Filistin'de yapılan İsrail işgaline karşı direnişin sembollerinden olan Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yaralanan sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

3 Mayıs'ta Filistin'de gerçekleşen ve İsrail işgaline karşı direnişi simgeleyen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde, İsrail askerlerince açılan ateşte başına plastik mermi gelmesi sonucu yaralanan sağlık görevlisi Mohammed Subhi al-Jadaily'in (36) bugün hayatını kaybettiği duyuruldu.


- Filistin
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:09 Kaynak: DHA
Dünya
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