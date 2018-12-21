Son Dakika Haberleri: İsrail Askerlerinin Yaraladığı 2 Filistinli Şehit Oldu

İsrail Askerlerinin Yaraladığı 2 Filistinli Şehit Oldu

7 saat önce

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan 2 Filistinli şehit oldu.

İsrail Askerlerinin Yaraladığı 2 Filistinli Şehit Oldu, System.String[]
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan 2 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki gösterilerde yaraladığı Abdulaziz Ebu Şeria (28) ile engelli Mahir Yasin'in (40) şehit düştüğü belirtildi.


Bugünkü gösterilerde şehit düşen Filistinli sayısı 3'e yükseldi.


Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, 1 Filistinlinin şehit olduğu, aralarında 4 ilk yardım personeli ile 2 gazetecinin de bulunduğu 40 kişinin yaralandığını duyurmuştu.


Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.


İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.


İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 240'dan fazla Filistinli şehit oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:56 Kaynak: AA

Dönüş, Gazze, İsrail, Güncel
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