İsrail askerlerinin yaraladığı Filistin polisi şehit oldu - Son Dakika
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İsrail askerlerinin yaraladığı Filistin polisi şehit oldu

6 saat önce

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan bir Filistin polisi şehit oldu.

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistin polisi şehit oldu, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan bir Filistin polisi şehit oldu.

Filistin resmi televizyonuna konuşan Fetih Hareketi Örgütleme ve Seferberlik Komiserliği Sözcüsü Münir El-Cağub, İsrail askerlerinin sabah Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında çıkan olaylarda yaralanan polis memuru Tarık Bedvan'un şehit olduğunu açıkladı.

Filistinli polis Bedvan'un hayatını kaybetmesiyle Cenin'deki olaylarda şehit sayısı 2'ye yükseldi.

İsrail askerleri, sabah saatlerinde Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nın evini yıkma amacıyla Cenin'e baskın düzenlemiş, Filistinli gençler olaya tepki göstermişti.

Filistinlilere müdahale eden İsrail askerlerinin açtığı ateşte 19 yaşındaki Yezen Munzir Ebu Tabih'in de şehit olduğu bildirilmişti.

İsrail güçleri, Kanba'nın evini daha önce de yıkmış, çocukları yakın zamanda yeniden inşa etmişti. Kanba, bir Yahudi yerleşimcinin öldürülmesi olayına katıldığı iddiasıyla geçen yıl gözaltına alınmıştı.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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