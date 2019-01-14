Son Dakika Haberleri: İsrail Askerlerinin Yaraladığı Filistinli Çocuk Şehit Oldu

İsrail Askerlerinin Yaraladığı Filistinli Çocuk Şehit Oldu

57 dakika önce

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında cuma günü düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli çocuk şehit oldu.

İsrail Askerlerinin Yaraladığı Filistinli Çocuk Şehit Oldu, System.String[]
Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında cuma günü düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli çocuk şehit oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin cuma günü Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Cibaliya beldesinde düzenlenen gösterilerde ateş açması sonucu yaralanan 14 yaşındaki Filistinli Abdurrauf İsmail Muhammed Saliha'nın şehit düştüğünü belirtti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan bu yana Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:18 Kaynak: AA

Gazze, İsrail, Güncel
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