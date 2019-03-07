İsrail Askerlerinin Yaraladığı Filistinli Çocuk Şehit Oldu
59 dakika önce
İsrail askerlerinin, Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli bir çocuk şehit oldu.
İsrail
askerlerinin, Gazze
'deki "Büyük Dönüş
Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli bir çocuk şehit oldu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Seyfeddin Ebu Zeyd (15) isimli çocuk hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı daha önceki açıklamasında, İsrail askerlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılanlara açtığı ateş sonucu 4 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.
Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi
'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:56 Kaynak: AA
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