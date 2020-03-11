İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli çocuk şehit oldu - Son Dakika
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İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli çocuk şehit oldu

6 saat önce

İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteride gerçek mermiyle yaraladığı 15 yaşındaki Filistinli çocuk şehit oldu.

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli çocuk şehit oldu, System.String[]

İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteride gerçek mermiyle yaraladığı 15 yaşındaki Filistinli çocuk şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nablus kentine bağlı Beyta beldesi yakınlarındaki eylem sırasında İsrail askerlerince başından gerçek mermiyle vurulan Muhammed Abdulkerim Hamayil kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Filistinli bir gurup bu sabah Beyta beldesi yakınlarındaki El-Urme Tepesi'nde yasa dışı Yahudi yerleşim birimi faaliyetini engellemek için gösteri düzenlemişti.

İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle saldırması üzerine aralarında Hamayil'in de bulunduğu 17 Filistinli yaralanmış, çok sayıda Filistinli ise atılan gazdan etkilenmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi dün Yahudi yerleşim birimi inşasını önlemek için Urme Tepesi'nde bugün için eylem çağrısında bulunmuştu.

İsrail, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:36 Kaynak: AA
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