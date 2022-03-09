İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

09.03.2022 09:24
İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da geçen hafta düzenlenen Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahalesinde vurularak ağır yaralanan Filistinli genç yaşamını yitirdi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da geçen hafta düzenlenen Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahalesinde vurularak ağır yaralanan Filistinli genç yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, 1 Mart'ta Nablus'un Burka beldesinde düzenlenen Filistinli tutuklulara destek gösterisinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Filistinli Ahmed Hikmet Seyf'in son durumuna ilişkin bilgi verildi.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu karnından ve sırtından 3 kurşunla vurulan Filistinli Seyf'in hayatını kaybettiği bildirildi.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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