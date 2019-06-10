Son Dakika Haberleri: İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli sağlık görevlisi şehit oldu
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İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli sağlık görevlisi şehit oldu

7 saat önce

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında mayıs ayında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde yaralanan bir sağlık görevlisi şehit oldu.

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli sağlık görevlisi şehit oldu, System.String[]
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında mayıs ayında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde yaralanan bir sağlık görevlisi şehit oldu.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, 3 Mayıs'ta düzenlenen gösterilerde kafasından vurulan sağlık görevlisi Muhammed Subhi el-Cudeyli'nin şehit olduğu belirtildi.
Cudeyli'nin naaşının, Batı Şeria'nın El-Halil kentinde tedavi gördüğü hastaneden alınarak defnedilmek üzere Gazze'ye nakledileceği aktarıldı.
Muhammed Subhi el-Cudeyli, 3 Mayıs'ta düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde görevini yaparken plastik kaplı metal mermi ile vurularak yaralanmıştı.
Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Askerlerin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:37 Kaynak: AA
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