Son Dakika Haberleri: İsrail Askerlerinin Yaraladığı Filistinli Şehit Oldu

İsrail Askerlerinin Yaraladığı Filistinli Şehit Oldu

1 saat önce

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan Filistinli genç şehit oldu.

İsrail Askerlerinin Yaraladığı Filistinli Şehit Oldu, System.String[]
İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan Filistinli genç şehit oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, cumartesi günü Gazze'nin doğusundaki Han Yunus'ta düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerince karnından yaralanan 26 yaşındaki Faris Yusuf Ebu Hecres'in şehit düştüğü belirtildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den beri süren söz konusu gösterilere müdahalesinde 200'ün üzerinde Filistinli şehit oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:48 Kaynak: AA

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