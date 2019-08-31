Son Dakika Haberleri: İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu
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İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

3 saat önce

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan Filistinli genç şehit oldu.

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu, System.String[]

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan Filistinli genç şehit oldu.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Gazze'nin doğusundaki Han Yunus'ta düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan 25 yaşındaki Bedreddin Nebil Ebu Musa'nın bugün şehit düştüğü belirtildi.

Dün İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde, 42'si gerçek mermiyle olmak üzere 75 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:42 Kaynak: AA
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