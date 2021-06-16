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İsrail, ateşkes sonrası ilk hava saldırısını Gazze'ye düzenledi - Son Dakika

İsrail, ateşkes sonrası ilk hava saldırısını Gazze'ye düzenledi

16.06.2021 07:33

İsrail savaş uçakları, 21 Mayıs'ta imzalanan ateşkese karşın Gazze Şeridi'nde Filistin direniş gruplarına ait iki mevziye hava saldırısı gerçekleştirdi. Yerel kaynakların yaptığı açıklamaya göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ve Gazze Şehrinin güneyindeki Zeytun semtinde Hamas'a ait iki noktayı hedef aldı. Düzenlenen saldırılarda yaralanan ya da hayatını kaybeden olup olmadığına dair bir bilgi ise henüz açıklanmadı.

İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Muin bölgesinde Filistin direniş güçlerine ait bir mevziyi füzelerle hedef aldı. Uçaklar ayrıca Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde Filistin direniş güçlerine ait bir mevziyi de bombaladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, henüz saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapmadı.

ATEŞKES SONRASI İLK SALDIRI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava saldırısının Gazze'den İsrail tarafına gönderilen yanan balonlara karşılık düzenlendiği ifade edildi. İsrail ordusu 21 Mayıs'taki ateşkesten bu yana Gazze'ye ilk kez saldırı düzenledi.

GAZZE'DE 254 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail, ateşkes sonrası ilk hava saldırısını Gazze'ye düzenledi

Filistin, Ateşkes, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, ateşkes sonrası ilk hava saldırısını Gazze'ye düzenledi - Son Dakika


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