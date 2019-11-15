Son Dakika Haberleri: İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor
Son Dakika Güncel İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor - Son Dakika

İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor

6 saat önce

İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Gazze'nin güneyindeki İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne ait mevzileri vurdu.

İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor, System.String[]

İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Gazze'nin güneyindeki İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne ait mevzileri vurdu.

İsrail, dün sabah varılan ateşkese rağmen Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Yerel kaynaklara göre İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Hanyunus ve Refah kentlerindeki İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne ait noktaları vurdu. Saldırıda can kaybı veya yaralanma olmadığı ifade edildi. Hava saldırısını açıklayan İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'in güneyine iki roket atıldığını, roketlerin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini öne sürdü.

MISIR, ATEŞKES İÇİN ARA BULUCULUK YAPMIŞTI

İsrail 12 Kasım sabahı İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın öldürmesinin ardından Gazze'ye saldırı başlatmıştı. İslami Cihad Hareketi de saldırıya karşılık olarak İsrail'in farklı bölgelerine roket saldırısı düzenledi. İki gün süren saldırıların ardından dün sabah erken saatlerinde Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ve İslami Cihad arasında ateşkes sağlandı.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de 34 Filistinli hayatını kaybederken 100'den fazla Filistinli yaralandı.

(İHA)

İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da üniversiteli kızları öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirim 100 bin lira
İstanbul Karaköy'de başörtülü kıza çirkin saldırı! Saniye saniye kaydedildi Son dakika: Bakırköy'de siyanürle intihar eden Bahattin Delen'in telefonundaki mesaja ulaşıldı Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan siyanür satışı açıklaması: Gerekli adım atılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 18:03:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]