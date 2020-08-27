İsrail-BAE anlaşması sonrası Pompeo, BAE'ye geldi - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail, Sudan ve Bahreyn ziyaretlerinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelerek üst düzey yetkililerle görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gerçekleştirdiği Orta Doğu turu kapsamında, İsrail,Sudan ve Bahreyn ziyaretlerinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi. Pompeo, İsrail ve BAE'nin 13 Ağustos'ta ABD'nin ara buluculuğunda ilişkilerin normalleşme anlaşması sonrasında BAE'ye gelen ilk üst düzey ABD'li diplomat oldu. Pompeo ziyareti kapsamında BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid El Nahyan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Pompeo yaptığı açıklamada, "BAE'nin halkına gösterdiği misafirperverlik için teşekkürler. Birleşik Arap Emirlikleri, BAE-İsrail Barış Anlaşması ile tarih yazdı. Barışı ve refahı ilerletmek için verimli bir yolculuk oldu" ifadelerini kullandı

Pompeo, BAE'de gerçekleştiği görüşmelerde bölgesel güvenlik meseleleri, BAE'in ABD ile ilişkileri, Birleşik Arap Emirlikleri-İsrail Barış Anlaşması, Libya'da ateşkes gibi konuların ele alındığını açıklandı. - DUBAİ