İsrail-BAE-Bahreyn arasındaki ?normalleşme? anlaşması imzalandı - Son Dakika

İsrail-BAE-Bahreyn arasındaki ?normalleşme? anlaşması imzalandı

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 'ilişkilerin normalleştirilmesine' yönelik olduğu öne sürülen ve Filistin'i yok sayan anlaşma ABD'nin başkenti Washington DC'deki Beyaz Saray'da resmen imzalandı.

İsrail-BAE-Bahreyn arasındaki ?normalleşme? anlaşması imzalandı, System.String[]

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 'ilişkilerin normalleştirilmesine' yönelik olduğu öne sürülen ve Filistin'i yok sayan anlaşma ABD'nin başkenti Washington DC'deki Beyaz Saray'da resmen imzalandı. Anlaşma için imzaların atılmasından önce Beyaz Saray önünde ABD Başkanı Donald Trump, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif el Zayani açıklamalarda bulundu.

İsrail, BAE ve Bahreyn arasında 'ilişkilerin normalleştirilmesine' yönelik anlaşma ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'da resmen imzalandı. Filistin'in haklarını hiçe sayan bu anlaşma için atılacak imzalar öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif el Zayani, Beyaz Saray önünde açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump, BAE, İsrail ve Bahreyn'in attığı adımları diğer ülkelerin de takip edeceğini öne sürdü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Bugün tarihte önemli bir noktadır. ABD Başkanı size teşekkür ediyorum. Tahran'ın zorbalarının karşısında durdunuz' dedi.  FİLİSTİN HALKI ANLAŞMAYA TEPKİ GÖSTERDİFilistin'in başkenti Gazze'de, İsrail karşıtı protesto düzenlendi. İsrail'in BAE ve Bahreyn arasında bu akşam ABD'nin başkenti Washington'da imzalanan 'normalleşme' anlaşmasına tepki gösteren Filistin halkı, anlaşmayı ve İsrail'in işgal politikasını reddettiklerini söyledi. Filistin Popüler Direniş Komiteleri lideri Muhammed Al-Barim, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 'Evet bugün burada tüm Filistinliler birleşti ve İsrail'in anlaşmasını reddediyor. Bu anlaşmanın Arap ve İslami değerlere aykırı olduğunu düşünüyoruz. İsrail ile anlaşma imzalayan her ülkenin, Filistin halkına ihanet ettiğini düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.KATAR NORMALLEŞME ÇÖZÜM OLAMAZBahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması anlaşmaya varılan normalleşme adımına Katar'dan tepki geldi. Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lulva el-Hater, Katar'ın, Filistinlilerle ihtilaf çözülene kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurarak normalleşme görüşmelerine katılmayacağını söyledi.  Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lulva el-Hater konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Normalleşmenin bu çatışmanın özü olduğunu düşünmüyoruz ve bu nedenle çözüm olamaz. Bu çatışmanın özü, 'ülkesi olmadan, işgal altında yaşayan bir halk olarak Filistinlilerin içinde yaşadığı zor şartlarla ilgilidir' ifadelerini kullandı. Ayrıca el-Hater, bölgedeki devletler tarafından ülkesine yönelik üç yıllık boykotu sona erdirme yönünde yakında ilerleme kaydedilebileceğini de belirtti.İRAN'DAN ANLAŞMAYA TEPKİ

İran hükümet sözcüsü Ali Rabiei, İsrail, BAE ve Bahreyn arasında imzalanan 'normalleşme anlaşması' öncesinde açıklama yapmıştı. Rabiei, 'Anlaşmanın tüm sonuçlarının sorumluluğu Bahreyn hükümetine ve uzlaşan hükümetlere aittir. İran, İsrail'i bölgede bir tehdit olarak görmektedir. İsrial ile anlaşma konusunda adımlar atan ülkeler de sonuçlarından sorumlu olacaktır. Filistin davasıyla yaşamış olan mazlum Filistin halkı ve Müslümanlar ilişkilerin normalleşmesini kabul etmeyecektir' diyerek tepki göstermişti.


Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Bahreyn, İsrail, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 23:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İsrail-BAE-Bahreyn arasındaki ?normalleşme? anlaşması imzalandı - Son Dakika Dünya

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