Son Dakika Haberleri: "İsrail Bahreyn'deki çalıştaya çağrılmayacak"
Son Dakika Güncel Haber

"İsrail Bahreyn'deki çalıştaya çağrılmayacak"

43 dakika önce

ABD'nin desteğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına İsrail'in davet edilmeyeceği belirtildi.

ABD'nin desteğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına İsrail'in davet edilmeyeceği belirtildi.
İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, ABD yönetimi 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek Filistin konulu ekonomi çalıştayına İsrailli yetkilileri çağırmama kararı aldı.
Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberde, bu kararın çalıştayı "siyasallaştırmamak" için alındığı ifade edildi.
Habere ilişkin İsrailli yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.
İsrail Dışışleri Bakanı Yisrael Katz, dün yaptığı açıklamada ülkesinin Bahreyn'deki çalıştaya katılacağını duyurmuştu.
Filistin yönetimi ise ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade edilen "Refah İçin Barış" çalıştayına katılmayacağını bildirmiş ve konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı.
Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.
İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini dile getirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:52 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Manama, Bahreyn, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elon Musk tepkiler sonrası hesabını kapattı Trump, röportaj sırasında öksüren kişiyi dışarı attırdı! Ürküten nükleer yarışı! Ateşlemeye hazır 2 bin silah var Uzmanlardan dikkat çeken iddia: Mursi zehirlenmiş olabilir!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 21:35:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İsrail Bahreyn'deki çalıştaya çağrılmayacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]